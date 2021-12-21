Семь регионов России остаются "на особом контроле" по поставкам медкислорода
Если в октябре таких субъектов в стране было порядка 50, то сейчас ситуация стабилизировалась.
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Семь регионов России продолжают оставаться на особом контроле по обеспечению медицинским кислородом, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, необходимость в нём увеличилась более чем в 15 раз с момента объявления пандемии. Поставки в больницы идут в том числе из-за рубежа.
"Сейчас ситуация стабилизировалась. Если в октябре на особом контроле у нас было порядка 50 субъектов, то по состоянию на вчерашний день это число снизилось до семи", — добавил он.
Ранее Денис Мантуров выступил против продления времени продажи шампанского и вина в новогоднюю ночь. Он посоветовал закупаться напитками заранее и назвал существующие правила торговли устоявшимися и прошедшими проверку временем.
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