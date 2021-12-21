Семь регионов России остаются "на особом контроле" по поставкам медкислорода

Семь регионов России продолжают оставаться на особом контроле по обеспечению медицинским кислородом, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, необходимость в нём увеличилась более чем в 15 раз с момента объявления пандемии. Поставки в больницы идут в том числе из-за рубежа.

"Сейчас ситуация стабилизировалась. Если в октябре на особом контроле у нас было порядка 50 субъектов, то по состоянию на вчерашний день это число снизилось до семи", — добавил он.