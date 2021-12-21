В Свердловской области отменят QR-коды в ТЦ до 20 января

В Свердловской области с 22 декабря по 20 января будет отменено требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации для входа в торговые центры и магазины, которые находятся на их территории. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

"Впереди у нас праздники. И новые коронавирусные сводки, в которых всё меньше случаев болезни, — лучший для нас подарок. Но я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко. Поэтому, взвесив все за и против, я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код", — написал губернатор области в своём инстаграме.

Также он сообщил, что в указанный период кафе и ресторанам разрешается работать в ночное время, однако гости заведений обязательно должны иметь QR-код. При этом губернатор предупредил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе ограничения будут снова введены.