Кириенко: Более семи миллионов россиян получили помощь в рамках акции "Мы вместе"

Акция #МыВместе позволила помочь более чем семи миллионам человек во время пандемии, к помощи присоединилось более десяти тысяч организаций. Об этом сообщил первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе съезда Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Самый сложный период — последние почти два года, в которых мир живёт в условиях пандемии. И здесь эта взаимопомощь и поддержка была запущена по инициативе Ассоциации волонтёрских центров, "Волонтёров-медиков" и Всероссийского народного фронта. Она позволила помочь за этот период более чем семи миллионам человек. Вы дали пример, и к вам присоединилось более десяти тысяч самых разных организаций, общественных, и коммерческих, и крупного бизнеса, и совсем малых предприятий, и индивидуальных предпринимателей", — сказал он.