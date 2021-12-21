Кириенко: Более семи миллионов россиян получили помощь в рамках акции "Мы вместе"
Её участники занимаются доставкой лекарств и продуктов, проводят бесплатные консультации и оказывают другую поддержку гражданам.
Кадр из видео © VK / "МыВместе"
Акция #МыВместе позволила помочь более чем семи миллионам человек во время пандемии, к помощи присоединилось более десяти тысяч организаций. Об этом сообщил первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе съезда Общероссийского народного фронта (ОНФ).
"Самый сложный период — последние почти два года, в которых мир живёт в условиях пандемии. И здесь эта взаимопомощь и поддержка была запущена по инициативе Ассоциации волонтёрских центров, "Волонтёров-медиков" и Всероссийского народного фронта. Она позволила помочь за этот период более чем семи миллионам человек. Вы дали пример, и к вам присоединилось более десяти тысяч самых разных организаций, общественных, и коммерческих, и крупного бизнеса, и совсем малых предприятий, и индивидуальных предпринимателей", — сказал он.
Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе объединяет коммерческие компании, общественные организации и активных людей в борьбе с распространением коронавируса. Волонтёры занимаются доставкой лекарств и продуктов, юристы и психологи проводят бесплатные консультации, а партнёры акции помогают своими услугами и товарами.
Ранее Путин поблагодарил ОНФ за работу с поступающими на прямую линию обращениями россиян. Глава государства отметил, что фронт объединил сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны.
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