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Кириенко: Более семи миллионов россиян получили помощь в рамках акции "Мы вместе"

Её участники занимаются доставкой лекарств и продуктов, проводят бесплатные консультации и оказывают другую поддержку гражданам.

21 декабря, 10:16
<p>Кадр из видео © VK / <a href="https://vk.com/dobroinrussia?w=wall-98959944_17300" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МыВместе"</a></p>

Кадр из видео © VK / "МыВместе"

Акция #МыВместе позволила помочь более чем семи миллионам человек во время пандемии, к помощи присоединилось более десяти тысяч организаций. Об этом сообщил первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе съезда Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Самый сложный период — последние почти два года, в которых мир живёт в условиях пандемии. И здесь эта взаимопомощь и поддержка была запущена по инициативе Ассоциации волонтёрских центров, "Волонтёров-медиков" и Всероссийского народного фронта. Она позволила помочь за этот период более чем семи миллионам человек. Вы дали пример, и к вам присоединилось более десяти тысяч самых разных организаций, общественных, и коммерческих, и крупного бизнеса, и совсем малых предприятий, и индивидуальных предпринимателей", — сказал он.

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Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе объединяет коммерческие компании, общественные организации и активных людей в борьбе с распространением коронавируса. Волонтёры занимаются доставкой лекарств и продуктов, юристы и психологи проводят бесплатные консультации, а партнёры акции помогают своими услугами и товарами.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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