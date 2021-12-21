Суд оставил ректора Шанинки Зуева в СИЗО
Ранее ему было предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей.
Сергей Зуев. Фото © Facebook / Шанинка
Московский городской суд отклонил поступившую от защиты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева жалобу на продление его ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката ректора Дмитрия Кравченко.
"Суд рассмотрел жалобу защиты Зуева на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей и постановил решение суда первой инстанции оставить в силе, а жалобу адвокатов — оставить без удовлетворения", — сказал юрист.
О задержании Зуева стало известно 12 октября. Ему предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. Вину фигурант дела не признаёт. В конце октября Зуеву сделали экстренную операцию на сердце, позже его перевезли в специализированную больницу для проведения обследования и выяснения, входит ли его диагноз в перечень заболеваний, запрещающих содержание под стражей. В результате 3 декабря суд продлил арест ректора до 7 марта.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания СПЧ заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей. После этого адвокаты ректора Шанинки подали в прокуратуру, следователю ГУ МВД РФ по Москве и начальнику главка московской полиции ходатайство о его освобождении и апелляцию на решение продлить Зуеву срок содержания под стражей.
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