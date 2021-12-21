Суд оставил ректора Шанинки Зуева в СИЗО

Московский городской суд отклонил поступившую от защиты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева жалобу на продление его ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката ректора Дмитрия Кравченко.

"Суд рассмотрел жалобу защиты Зуева на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей и постановил решение суда первой инстанции оставить в силе, а жалобу адвокатов — оставить без удовлетворения", — сказал юрист.