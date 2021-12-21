Песков: Россия обсуждает отношения с НАТО с союзниками на постсоветском пространстве

Он напомнил, что со многими республиками Москву связывают обязательства в рамках ОДКБ.

Россия продолжает обсуждать со своими союзниками на территории бывшего СССР взаимодействие с Североатлантическим альянсом, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"С большинством стран, которые расположены на территории бывшего СССР, нас связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ, других структур. И в рамках этого, безусловно, все эти субстанции неоднократно проговаривались и обсуждение продолжается", — отметил официальный представитель Кремля.

Песков вместе с тем подчеркнул, что недопустимо смешивать партнёрские программы с военным сотрудничеством.