Песков: Россия обсуждает отношения с НАТО с союзниками на постсоветском пространстве
Он напомнил, что со многими республиками Москву связывают обязательства в рамках ОДКБ.
Россия продолжает обсуждать со своими союзниками на территории бывшего СССР взаимодействие с Североатлантическим альянсом, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"С большинством стран, которые расположены на территории бывшего СССР, нас связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ, других структур. И в рамках этого, безусловно, все эти субстанции неоднократно проговаривались и обсуждение продолжается", — отметил официальный представитель Кремля.
Песков вместе с тем подчеркнул, что недопустимо смешивать партнёрские программы с военным сотрудничеством.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на Восток.
Дмитрий Песков. Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко