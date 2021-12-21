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В Кремле надеются на преемственность курса ФРГ в отношении РФ после смены канцлера

Ранее и сам президент Владимир Путин выражал надежду на конструктивный диалог между странами.

21 декабря, 09:51
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

В Кремле надеются на преемственность курса Германии по вопросу двусторонних отношений с Россией после избрания в стране нового канцлера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы рассчитываем и также надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность в двусторонних отношениях, коими мы дорожим и в развитии которых мы заинтересованы", — сказал Песков.

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Напомним, новым канцлером ФРГ после Ангелы Меркель, которая занимала эту должность 16 лет и 15 дней, стал Олаф Шольц. 63-летний политик получил 395 голосов депутатов и уже принёс присягу на новом посту. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме выразил надежду на конструктивный диалог между странами.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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