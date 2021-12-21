В Кремле надеются на преемственность курса ФРГ в отношении РФ после смены канцлера

В Кремле надеются на преемственность курса Германии по вопросу двусторонних отношений с Россией после избрания в стране нового канцлера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы рассчитываем и также надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность в двусторонних отношениях, коими мы дорожим и в развитии которых мы заинтересованы", — сказал Песков.