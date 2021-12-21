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Песков: Преследование любого россиянина за рубежом вызывает обеспокоенность Москвы

По его словам, российская сторона занимается судьбой своих граждан, которые преследуются за границей.

21 декабря, 09:44

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Преследование любого россиянина за рубежом вызывает обеспокоенность Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва делает всё для защиты интересов граждан.

"Судебное и иное преследование любого российского гражданина за рубежом — это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность. Судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наши загранпредставительства", — сказал Песков.

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А ранее Дмитрий Песков отреагировал на появление на Украине закона об упрощённом получении гражданства лица, "преследуемого" в России по политическим убеждениям. Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля обратил внимание, что формулировка этого закона "абсолютно неверна по сути", поскольку преследуемых граждан в России нет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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