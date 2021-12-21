Песков: Преследование любого россиянина за рубежом вызывает обеспокоенность Москвы

Преследование любого россиянина за рубежом вызывает обеспокоенность Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва делает всё для защиты интересов граждан.

"Судебное и иное преследование любого российского гражданина за рубежом — это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность. Судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наши загранпредставительства", — сказал Песков.