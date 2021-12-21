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В Крыму священника обвинили в домогательствах к трём приёмным дочерям

История длилась на протяжении 10 лет, пока жена настоятеля храма не обратилась в полицию.

21 декабря, 09:43
<p>Лысенко © <a href="https://t.me/don_mash/1375" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Don Mash</a></p>

Лысенко © Don Mash

В крымском Азове священник домогался трёх приёмных дочерей в течение десяти лет, пишет Don Mash. О случившемся стало известно только сейчас, когда его жена обратилась в полицию после неоднократных жалоб девочек.

46-летний Сергей Лысенко служит настоятелем в Никольском храме. Семья удочерила трёх девочек-подростков в течение последних десяти лет. Пострадавшие не раз жаловались супруге Лысенко на домогательства. Известно, что священнослужитель ещё не отстранён от службы в храме. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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