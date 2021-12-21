В Крыму священника обвинили в домогательствах к трём приёмным дочерям
История длилась на протяжении 10 лет, пока жена настоятеля храма не обратилась в полицию.
Лысенко © Don Mash
В крымском Азове священник домогался трёх приёмных дочерей в течение десяти лет, пишет Don Mash. О случившемся стало известно только сейчас, когда его жена обратилась в полицию после неоднократных жалоб девочек.
46-летний Сергей Лысенко служит настоятелем в Никольском храме. Семья удочерила трёх девочек-подростков в течение последних десяти лет. Пострадавшие не раз жаловались супруге Лысенко на домогательства. Известно, что священнослужитель ещё не отстранён от службы в храме. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.
Ранее Лайф рассказал историю выпускницы элитной художественной школы в Москве, которая подверглась домогательствам со стороны своего преподавателя. По её словам, страшнее всего были выезды на практику, где, кроме учителя и учеников, не было никого.
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