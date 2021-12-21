В Крыму священника обвинили в домогательствах к трём приёмным дочерям

В крымском Азове священник домогался трёх приёмных дочерей в течение десяти лет, пишет Don Mash. О случившемся стало известно только сейчас, когда его жена обратилась в полицию после неоднократных жалоб девочек.

46-летний Сергей Лысенко служит настоятелем в Никольском храме. Семья удочерила трёх девочек-подростков в течение последних десяти лет. Пострадавшие не раз жаловались супруге Лысенко на домогательства. Известно, что священнослужитель ещё не отстранён от службы в храме. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.