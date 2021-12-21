В Коми гаишник зачитал водителю "проповедь" об административном правонарушении

В Республике Коми полиция проводит проверку после публикации видеозаписи, на которой инспектор ГИБДД зачитывает постановление об административном нарушении в формате церковной проповеди.

Как пишет телеграм-канал SHOT, сотрудника Госавтоинспекции зовут Вадим Ветошкин. Он действующий лейтенант полиции и служит в ДПС ГИБДД по Республике Коми. По словам коллег, инспектор действительно любит пошутить. И, судя по реакции водителя, который снял видео, у него это неплохо получается.