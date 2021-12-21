В Коми гаишник зачитал водителю "проповедь" об административном правонарушении
Героем видео оказался действующий лейтенант полиции из местной ГИБДД с хорошим чувством юмора.
© Telegram / SHOT
В Коми гаишник зачитал водителю "проповедь" об административном правонарушении © Telegram / SHOT
В Республике Коми полиция проводит проверку после публикации видеозаписи, на которой инспектор ГИБДД зачитывает постановление об административном нарушении в формате церковной проповеди.
Как пишет телеграм-канал SHOT, сотрудника Госавтоинспекции зовут Вадим Ветошкин. Он действующий лейтенант полиции и служит в ДПС ГИБДД по Республике Коми. По словам коллег, инспектор действительно любит пошутить. И, судя по реакции водителя, который снял видео, у него это неплохо получается.
Ранее Лайф рассказывал, что в Вологодской области сотрудники ГИБДД спасли школьника, который примёрз языком к металлическому столбу.
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