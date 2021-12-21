Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге только с третьей попытки смогла назвать помощника президента России Владимира Путина — Юрия Ушакова. Она произнесла его фамилию как Шаков, а после — Ушоков.

Помощника Путина она упомянула, когда отвечала на вопрос о позиции администрации США относительно положения дел на Украине и взаимодействия с Россией. В частности, она заявила о беседе Ушакова с его американским коллегой Джейком Салливаном.

"Сегодня Джейк Салливан побеседовал с Юрием Шаковым… Ушоковым… Ушаковым. Уверена, что искажаю его фамилию, прошу прощения", — сказала Псаки.

Представитель Белого дома отметила, что помощник президента США по нацбезопасности в ходе разговора заявил о готовности Америки к двустороннему взаимодействию, в том числе в формате совета Россия — НАТО и ОБСЕ. По её словам, Салливан ясно дал понять, что любой диалог должен основываться на взаимности, осуществляться в координации с европейскими союзниками и учитывать озабоченность Штатов по поводу действий РФ.