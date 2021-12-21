Цеков счёл "положительным моментом" подготовку США списка озабоченностей действиями РФ
Парламентарий убеждён, что лучше такой диалог, чем его отсутствие по примеру Европы.
Фото © ТАСС / Михаил Почуев
В Совете Федерации увидели положительную тенденцию в том, что США готовят свой список озабоченностей действиями России. Наступил момент, когда Вашингтону пришлось пойти на серьёзный разговор с Москвой, отметил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"Если [генсек НАТО Йенс] Столтенберг полностью отверг все предложения России, то США всё-таки ведут какой-то разговор с нами. Мы предложили свой перечень моментов, которые должны обеспечить безопасность России, и Европы, и мирового сообщества. И надо отметить, что на них откликнулся Китай. Надо посмотреть, что они [США] предложат. Вообще сам по себе диалог — это хорошо", — сказал Цеков в разговоре с Лайфом.
По его словам, напряжённость в мире достигла своего апогея и стала следствием агрессивного поведения НАТО. Сенатор отметил чувство безнаказанности у альянса, а также уверенность в том, что он может вмешиваться во внутренние дела других государств. Из тупиковой ситуации выход видится в переговорах, а не игнорировании России, заключил Цеков.
Напомним, представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон представит собственный список обеспокоенностей действиями России. Перечень составляется в ответ на переданный Москвой НАТО и США проект соглашения о гарантиях безопасности. Основным пунктом российского предложения стало то, что альянс должен отказаться от приёма в свои ряды стран, ранее входивших в СССР, тем самым прекратить своё продвижение на восток, к границам России.
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