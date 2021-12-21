Цеков счёл "положительным моментом" подготовку США списка озабоченностей действиями РФ

В Совете Федерации увидели положительную тенденцию в том, что США готовят свой список озабоченностей действиями России. Наступил момент, когда Вашингтону пришлось пойти на серьёзный разговор с Москвой, отметил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Если [генсек НАТО Йенс] Столтенберг полностью отверг все предложения России, то США всё-таки ведут какой-то разговор с нами. Мы предложили свой перечень моментов, которые должны обеспечить безопасность России, и Европы, и мирового сообщества. И надо отметить, что на них откликнулся Китай. Надо посмотреть, что они [США] предложат. Вообще сам по себе диалог — это хорошо", — сказал Цеков в разговоре с Лайфом.

По его словам, напряжённость в мире достигла своего апогея и стала следствием агрессивного поведения НАТО. Сенатор отметил чувство безнаказанности у альянса, а также уверенность в том, что он может вмешиваться во внутренние дела других государств. Из тупиковой ситуации выход видится в переговорах, а не игнорировании России, заключил Цеков.