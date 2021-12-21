Виновник массового ДТП в Москве не смог адекватно ответить на вопросы после аварии

Виновник аварии, повредивший более 10 машин, неадекватно комментирует инцидент. Видео © SHOT

Виновник массового ДТП, которое произошло этим утром на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом в Москве, в результате которого повреждения получило 13 машин, максимально странно прокомментировал произошедшее. Видео с туманными ответами 42-летнего водителя, предварительно, находящегося в состоянии наркотического опьянения, опубликовал SHOT.

На кадрах видно, что мужчина уклоняется от вопросов и не вполне осознаёт произошедшее. Отшучивается и спрашивает, на какой телефон его снимает журналист. Тому, что он повредил более 10 автомобилей, виновник аварии искренне удивился. Кроме того, мужчина подтвердил, что выпил. Сейчас неадекватного беспредельщика проверяют на наркотики.

"Сколько? А людей сколько пострадало?" — удивлённо переспросил мужчина в ответ на вопрос журналиста о том, в курсе ли он, что по его вине повреждено столько машин.