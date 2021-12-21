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Виновник массового ДТП в Москве не смог адекватно ответить на вопросы после аварии

Тому, что он повредил столько машин, сумасбродный шофёр искренне удивился.

21 декабря, 09:21

© SHOT

Виновник аварии, повредивший более 10 машин, неадекватно комментирует инцидент. Видео © SHOT

Виновник массового ДТП, которое произошло этим утром на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом в Москве, в результате которого повреждения получило 13 машин, максимально странно прокомментировал произошедшее. Видео с туманными ответами 42-летнего водителя, предварительно, находящегося в состоянии наркотического опьянения, опубликовал SHOT.

На кадрах видно, что мужчина уклоняется от вопросов и не вполне осознаёт произошедшее. Отшучивается и спрашивает, на какой телефон его снимает журналист. Тому, что он повредил более 10 автомобилей, виновник аварии искренне удивился. Кроме того, мужчина подтвердил, что выпил. Сейчас неадекватного беспредельщика проверяют на наркотики.

"Сколько? А людей сколько пострадало?" — удивлённо переспросил мужчина в ответ на вопрос журналиста о том, в курсе ли он, что по его вине повреждено столько машин.

Появилось видео, как автомобиль с пьяным водителем снёс более 10 машин на ТТК в Москве

Появилось видео, как автомобиль с пьяным водителем снёс более 10 машин на ТТК в Москве

Ранее Лайф публиковал видео с места ДТП в Москве, где из-за неадекватного водителя столкнулось более 10 авто, среди них один — с дипломатическими номерами. Также сообщалось, что у мужчины не нашли водительского удостоверения. Источник уточнял, что в результате аварии пострадавших нет. А столичный Дептранс сообщил, что в настоящий момент для проезда свободны две полосы из пяти.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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