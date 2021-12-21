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Россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

По словам её отчима, какое-либо решение будет принято только после суда, но она всё-таки надеется на смягчение приговора президентом республики.

21 декабря, 09:09
<p>Софья Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_</p>

Софья Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_

Россиянка Софья Сапега, обвиняемая в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса республики, попросила президента страны Александра Лукашенко о помиловании. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал её отчим Сергей Дудич.

"Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы всё-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента Республики Беларусь. Будем ждать", — сообщил он.

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Напомним, россиянка Софья Сапега находилась на борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, который 23 мая экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. С ней же был основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Их задержали и арестовали, но впоследствии перевели под домашний арест.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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