Россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Россиянка Софья Сапега, обвиняемая в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса республики, попросила президента страны Александра Лукашенко о помиловании. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал её отчим Сергей Дудич.

"Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы всё-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента Республики Беларусь. Будем ждать", — сообщил он.