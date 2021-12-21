Россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании
По словам её отчима, какое-либо решение будет принято только после суда, но она всё-таки надеется на смягчение приговора президентом республики.
Софья Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_
Россиянка Софья Сапега, обвиняемая в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса республики, попросила президента страны Александра Лукашенко о помиловании. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал её отчим Сергей Дудич.
"Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы всё-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента Республики Беларусь. Будем ждать", — сообщил он.
Напомним, россиянка Софья Сапега находилась на борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, который 23 мая экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. С ней же был основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Их задержали и арестовали, но впоследствии перевели под домашний арест.
Комментариев: 0