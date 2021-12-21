Польская прокуратура предъявила обвинения в дезертирстве солдату, сбежавшему в Белоруссию
О побеге военного стало известно 17 декабря. Теперь в Польше Эмиля Чечко объявят в уголовный розыск.
Военнослужащий Эмиль Чечко © Государственный пограничный комитет Белоруссии
В польском городе Белостоке прокуратура предъявила обвинения в дезертирстве военнослужащему, сбежавшему в Белоруссию. Солдату Эмилю Чечко грозит от одного до десяти лет лишения свободы.
"Это ещё один шаг, направленный на то, чтобы объявить обвиняемого в уголовный розыск с целью привлечения его к уголовной ответственности за преступление дезертирства", — сообщила прокурор Александра Скшиняж.
Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию 17 декабря сообщил Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, поляк попросил убежища, так как не был согласен с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Прокуратура Польши завела дело, военнослужащего обвиняют в дезертирстве. В интервью белорусскому телевидению Чечко рассказал, что польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе, и что он сам принимал участие в убийствах нелегалов.
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