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Польская прокуратура предъявила обвинения в дезертирстве солдату, сбежавшему в Белоруссию

О побеге военного стало известно 17 декабря. Теперь в Польше Эмиля Чечко объявят в уголовный розыск.

21 декабря, 09:09
<p>Военнослужащий Эмиль Чечко © <a href="https://gpk.gov.by/news/gpk/133142/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственный пограничный комитет Белоруссии</a></p>

Военнослужащий Эмиль Чечко © Государственный пограничный комитет Белоруссии

В польском городе Белостоке прокуратура предъявила обвинения в дезертирстве военнослужащему, сбежавшему в Белоруссию. Солдату Эмилю Чечко грозит от одного до десяти лет лишения свободы.

"Это ещё один шаг, направленный на то, чтобы объявить обвиняемого в уголовный розыск с целью привлечения его к уголовной ответственности за преступление дезертирства", — сообщила прокурор Александра Скшиняж.

Попросивший убежища в Белоруссии поляк рассказал об убийствах волонтёров на границе

Попросивший убежища в Белоруссии поляк рассказал об убийствах волонтёров на границе

Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию 17 декабря сообщил Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, поляк попросил убежища, так как не был согласен с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Прокуратура Польши завела дело, военнослужащего обвиняют в дезертирстве. В интервью белорусскому телевидению Чечко рассказал, что польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе, и что он сам принимал участие в убийствах нелегалов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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