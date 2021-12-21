Польская прокуратура предъявила обвинения в дезертирстве солдату, сбежавшему в Белоруссию

В польском городе Белостоке прокуратура предъявила обвинения в дезертирстве военнослужащему, сбежавшему в Белоруссию. Солдату Эмилю Чечко грозит от одного до десяти лет лишения свободы.

"Это ещё один шаг, направленный на то, чтобы объявить обвиняемого в уголовный розыск с целью привлечения его к уголовной ответственности за преступление дезертирства", — сообщила прокурор Александра Скшиняж.