Депутат Бессараб увидела скрытые риски в законопроекте о новых выплатах семьям с детьми

Данный документ в случае принятия может затронуть до 60 миллионов граждан России.

Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предупредила о скрытых рисках проекта закона о ежемесячных выплатах в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Его ранее внесли на рассмотрение в ГД.

"Необходимо не веерно разбрасывать деньги, это может привести только к риску инфляции, а именно предоставлять помощь тем семьям, которые нуждаются... К этому нужно подходить очень взвешенно", — объяснила парламентарий в беседе с RT.

Она напомнила, что в настоящее время по поручению президента и в рамках национального проекта "Демография" семьи с детьми, которые подпадают под критерий нуждаемости, получают поддержку государства.