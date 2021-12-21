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Опубликовано 21 декабря 2021, 12:07

Депутат Бессараб увидела скрытые риски в законопроекте о новых выплатах семьям с детьми

Данный документ в случае принятия может затронуть до 60 миллионов граждан России.

Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предупредила о скрытых рисках проекта закона о ежемесячных выплатах в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Его ранее внесли на рассмотрение в ГД.

"Необходимо не веерно разбрасывать деньги, это может привести только к риску инфляции, а именно предоставлять помощь тем семьям, которые нуждаются... К этому нужно подходить очень взвешенно", — объяснила парламентарий в беседе с RT.

Она напомнила, что в настоящее время по поручению президента и в рамках национального проекта "Демография" семьи с детьми, которые подпадают под критерий нуждаемости, получают поддержку государства.

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Как уже сообщал Лайф, авторами законопроекта выступили депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду". Они предлагают с 1 января 2022 года ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Также предлагается индексировать выплату с 1 февраля каждого года. Данный документ в случае принятия может затронуть до 60 миллионов граждан России.

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Pixabay

Алёна Темирчиева
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