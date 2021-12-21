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Крупный пожар охватил гипермаркет "Лента" в Томске

По словам очевидцев, огонь в здании распространяется очень быстро и уже, вероятно, добрался до отдела пиротехники.

21 декабря, 09:15

© LIFE

Крупный пожар охватил гипермаркет "Лента" в Томске. © LIFE

Крупный пожар произошёл в гипермаркете "Лента" в Томске. По словам очевидцев, внутри здания слышны хлопки.

По данным Лайфа, из торгового центра эвакуировали больше сотни человек. Огонь виден уже снаружи, само здание почти полностью окутано дымом. По некоторым данным, огонь мог добраться до отдела пиротехники. На месте уже работают пожарные, информации о пострадавших не поступало.

"Когда мы на улицу вышли, были слышны хлопки. Непонятно было, что это — до пиротехники огонь добрался или что-то другое. Но скажу, что я в первый раз видел, чтобы пламя так быстро распространялось", — рассказал Лайфу очевидец.

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Ранее Лайф сообщал о пожаре на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, который произошёл 17 декабря. Возгоранию присвоили четвёртый ранг сложности. Во время тушения пострадали двое спасателей. Лайф узнал их личности. По факту ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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