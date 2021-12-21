Крупный пожар охватил гипермаркет "Лента" в Томске

По данным Лайфа, из торгового центра эвакуировали больше сотни человек. Огонь виден уже снаружи, само здание почти полностью окутано дымом. По некоторым данным, огонь мог добраться до отдела пиротехники. На месте уже работают пожарные, информации о пострадавших не поступало.

"Когда мы на улицу вышли, были слышны хлопки. Непонятно было, что это — до пиротехники огонь добрался или что-то другое. Но скажу, что я в первый раз видел, чтобы пламя так быстро распространялось", — рассказал Лайфу очевидец.