В Москве подстрекателя к взрыву в метро приговорили к 11 годам колонии

Уроженца Дагестана Юсупа Юсубова, который был задержан по подозрению в подстрекательстве своих земляков к организации взрыва на станции московского метро "Киевская" в 2019–2020 годах, признали виновным и приговорили к 11 годам лишения свободы.

"Приговором 2-го Западного окружного военного суда Юсубову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Уточняется, что подсудимый являлся участником организации, которая признана в России террористической. С ноября 2018 года по январь 2019-го он не раз пытался подговорить знакомых к совершению террористического акта на территории Москвы и противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее планировавшего теракты в Москве главаря ячейки ИГИЛ* приговорили к 21 году. В ходе следствия у членов группировки было изъято большое количество оружия, боеприпасов, а также самодельные взрывные устройства.