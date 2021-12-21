Песков не увидел связи между остановкой транзита по Ямал – Европе и "Северным потоком – 2"
О конкретных причинах нужно задавать вопрос в "Газпром", заявил журналистам во вторник представитель Кремля.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с "Газпромом", остановившим транзит в Германию по трубопроводу Ямал – Европа. Как пояснил журналистам во вторник представитель Кремля, вряд ли стоит усматривать связь между прекращением поставок газа в ФРГ и заполнением "Северного потока – 2".
"Это абсолютно коммерческая ситуация. О конкретных причинах нужно задавать вопрос в "Газпром". Никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация", — подытожил Песков.
Ранее сообщалось, что остановка поставок энергоносителя по трубопроводу Ямал – Европа произошла после того, как российская компания отказалась от брони мощностей на прокачку через Польшу. При этом отмечается, что после остановки транзита начались реверсивные поставки газа из Германии в Польшу.
Напомним, что 17 декабря началась процедура по заполнению газом второй нитки "Северного потока – 2". А ранее на второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.
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