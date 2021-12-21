Песков не увидел связи между остановкой транзита по Ямал – Европе и "Северным потоком – 2"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с "Газпромом", остановившим транзит в Германию по трубопроводу Ямал – Европа. Как пояснил журналистам во вторник представитель Кремля, вряд ли стоит усматривать связь между прекращением поставок газа в ФРГ и заполнением "Северного потока – 2".

"Это абсолютно коммерческая ситуация. О конкретных причинах нужно задавать вопрос в "Газпром". Никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация", — подытожил Песков.

Ранее сообщалось, что остановка поставок энергоносителя по трубопроводу Ямал – Европа произошла после того, как российская компания отказалась от брони мощностей на прокачку через Польшу. При этом отмечается, что после остановки транзита начались реверсивные поставки газа из Германии в Польшу.