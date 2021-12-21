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Кремль надеется на переговоры Путина и Шольца по поводу высылки дипломатов

Ранее МИД России принял ответные меры, объявив персонами нон грата двух немецких дипломатов.

21 декабря, 10:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Кремль надеется, что президент России Владимир Путин встретится и переговорит с канцлером Германии Олафом Шольцем по поводу высылки обеими странами дипломатов.

"Мы надеемся, что эти контакты осуществятся", — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Немецкий МИД счёл необоснованной высылку своих дипломатов из России

Немецкий МИД счёл необоснованной высылку своих дипломатов из России

Напомним, что гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. В России он подозревался в участии в международной террористической организации "Имарат Кавказ"* и был объявлен в розыск. Кроме того, сообщалось, что Хангошвили был организатором взрывов в московском метро. После этого убийства Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников Посольства России в Берлине, а немецкий суд вынес приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову), которому ранее предъявили обвинение в убийстве Хангошвили, и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Вчера МИД России зеркально ответил Германии, объявив о высылке из страны двух немецких дипломатов.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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