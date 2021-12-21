Кремль надеется на переговоры Путина и Шольца по поводу высылки дипломатов
Ранее МИД России принял ответные меры, объявив персонами нон грата двух немецких дипломатов.
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Кремль надеется, что президент России Владимир Путин встретится и переговорит с канцлером Германии Олафом Шольцем по поводу высылки обеими странами дипломатов.
"Мы надеемся, что эти контакты осуществятся", — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Напомним, что гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. В России он подозревался в участии в международной террористической организации "Имарат Кавказ"* и был объявлен в розыск. Кроме того, сообщалось, что Хангошвили был организатором взрывов в московском метро. После этого убийства Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников Посольства России в Берлине, а немецкий суд вынес приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову), которому ранее предъявили обвинение в убийстве Хангошвили, и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Вчера МИД России зеркально ответил Германии, объявив о высылке из страны двух немецких дипломатов.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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