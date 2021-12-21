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ГИБДД уточнила число повреждённых авто и пострадавших в массовом ДТП в Москве

Виновником аварии стал 34-летний водитель, предварительно, находившийся в состоянии наркотического опьянения.

21 декабря, 10:04
<p>Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE</p>

Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE

Госавтоинспекция Москвы уточнила, что в результате массового ДТП, которое произошло этим утром на ТТК, повреждения получили 20 автомобилей.

"В настоящее время имеется информация о двух пострадавших. Предварительно, травмы у них не тяжёлые", — добавили в полиции.

"Вы в алкогольном опьянении?" — "Конечно": Виновник массового ДТП в Москве не смог адекватно ответить на вопросы после аварии

"Вы в алкогольном опьянении?" — "Конечно": Виновник массового ДТП в Москве не смог адекватно ответить на вопросы после аварии

Напомним, массовое ДТП произошло на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом в Москве. Лайф публиковал видео последствий, а Дептранс поделился кадрами с моментом аварии. Виновником ДТП стал 42-летний водитель, предварительно, находившийся в состоянии наркотического опьянения, прав у него не нашли. Среди повреждённых авто одно — с дипломатическими номерами.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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