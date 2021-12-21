ГИБДД уточнила число повреждённых авто и пострадавших в массовом ДТП в Москве
Виновником аварии стал 34-летний водитель, предварительно, находившийся в состоянии наркотического опьянения.
Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE
Госавтоинспекция Москвы уточнила, что в результате массового ДТП, которое произошло этим утром на ТТК, повреждения получили 20 автомобилей.
"В настоящее время имеется информация о двух пострадавших. Предварительно, травмы у них не тяжёлые", — добавили в полиции.
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Напомним, массовое ДТП произошло на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом в Москве. Лайф публиковал видео последствий, а Дептранс поделился кадрами с моментом аварии. Виновником ДТП стал 42-летний водитель, предварительно, находившийся в состоянии наркотического опьянения, прав у него не нашли. Среди повреждённых авто одно — с дипломатическими номерами.
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