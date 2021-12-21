ГИБДД уточнила число повреждённых авто и пострадавших в массовом ДТП в Москве

Госавтоинспекция Москвы уточнила, что в результате массового ДТП, которое произошло этим утром на ТТК, повреждения получили 20 автомобилей.

"В настоящее время имеется информация о двух пострадавших. Предварительно, травмы у них не тяжёлые", — добавили в полиции.