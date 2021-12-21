В охваченном огнём гипермаркете "Лента" в Томске частично обрушилась крыша

В охваченной огнём томской "Ленте" частично обрушилась крыша. © LIFE

В Томске пожарные продолжают бороться с огнём, охватившим здание гипермаркета "Лента". Как видно на кадрах с места происшествия, крыша магазина частично обрушилась, внутри видно пламя.

Общая площадь здания составляет более пяти тысяч квадратных метров, из которых 3500 уже охвачены огнём. Густой дым от пожара поднялся в воздух и плотной пеленой затянул небо, на котором ещё несколько часов назад светило солнце.