В охваченном огнём гипермаркете "Лента" в Томске частично обрушилась крыша
Площадь пожара составляет уже 3500 квадратных метров, притом что общая площадь здания — пять тысяч "квадратов".
© LIFE
В охваченной огнём томской "Ленте" частично обрушилась крыша. © LIFE
В Томске пожарные продолжают бороться с огнём, охватившим здание гипермаркета "Лента". Как видно на кадрах с места происшествия, крыша магазина частично обрушилась, внутри видно пламя.
Общая площадь здания составляет более пяти тысяч квадратных метров, из которых 3500 уже охвачены огнём. Густой дым от пожара поднялся в воздух и плотной пеленой затянул небо, на котором ещё несколько часов назад светило солнце.
Напомним, что из здания гипермаркета эвакуировали более сотни человек. Огонь, вероятно, мог добраться до отдела пиротехники, поскольку очевидцы слышали хлопки. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара.
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