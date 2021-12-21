Гаврилов: Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии

Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине, в Грузии и Молдавии. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE" заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Думаю, да. Или ответ будет совсем другой", — сказал Гаврилов в ответ на соответствующий вопрос, подтверждая, что Россия не допустит, чтобы её "заболтали" и проигнорировали её предложения.