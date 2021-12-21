Гаврилов: Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии
Дипломат отметил, что Москва не позволит, чтобы её "заболтали" и проигнорировали её предложения.
Штаб-квартира НАТО. Фото © Flickr / NATO
Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине, в Грузии и Молдавии. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE" заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Думаю, да. Или ответ будет совсем другой", — сказал Гаврилов в ответ на соответствующий вопрос, подтверждая, что Россия не допустит, чтобы её "заболтали" и проигнорировали её предложения.
Дипломат также отметил, что стороны могут прийти к взаимопониманию по вопросу о гарантиях безопасности, несмотря на первую реакцию Вашингтона.
Напомним, МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу.
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