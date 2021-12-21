Составлен рейтинг российских регионов — лидеров мусорной реформы

Российский экологический оператор (РЭО) представил рейтинг регионов, демонстрирующий уровень обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

"Рейтинг позволяет оценить вклад субъектов РФ в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. По каждой категории мы отобрали критерии, провели статистическую оценку", — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев телеканалу "360".

Так, лидером по обращениям с отходами стала Московская область. Также в первую тройку вошли Ярославская и Нижегородская области. Всего же в "зелёный" рейтинг вошло 20 российских регионов, последним из которых стала Ивановская область.

Отмечается, что помимо основной оценки имелись ещё и отдельные критерии, в каждом из которых определился свой лидер. Так, например, по охвату населения услугой по вывозу отходов — это Марий Эл, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, по охвату раздельным накоплением — Москва, а по динамике показателей обработки и утилизации — Московская и Орловская области, а также Ингушетия.