Ракета "Протон-М" с двумя спутниками связи стартовала с Байконура
Запуск с космодрома был осуществлён в 15:07 по московскому времени.
Запуск ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур. Скриншот из трансляции "Роскосмоса" © VK
С Байконура стартовала ракета-носитель "Протон-М" с двумя телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Об этом следует из трансляции, которую ведёт "Роскосмос".
"С космодрома Байконур 13 декабря в 15:07 мск выполнен пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российскими космическими аппаратами #ЭкспрессАМУ3 и #ЭкспрессАМУ7", — говорится в телеграм-канале компании.
Примерно через девять минут головная часть в составе разгонного блока "Бриз-М" и двух спутников отпадёт от третьей ступени ракеты-носителя. "Экспресс-АМУ7" отделится от разгонного блока через 17 часов 50 минут после старта ракеты, а "Экспресс-АМУ3" — через 18 часов семь минут. Довыведение космических аппаратов будет осуществляться при помощи установок, включающих два двигателя СПД-100В и один СПД-140Д.
Ранее Лайф писал, что пуск ракеты "Протон-М" перенесли на резервную дату. Изначально он был запланирован на первые числа декабря. Позднее полёт перенесли с 6 на 12 декабря из-за замечаний технического руководства к разгонному блоку "Бриз-М". До этого старт переносили с ноября на декабрь из-за небольшой технической проблемы в одном из аппаратов.
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