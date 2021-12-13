Ракета "Протон-М" с двумя спутниками связи стартовала с Байконура

С Байконура стартовала ракета-носитель "Протон-М" с двумя телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Об этом следует из трансляции , которую ведёт "Роскосмос".

Примерно через девять минут головная часть в составе разгонного блока "Бриз-М" и двух спутников отпадёт от третьей ступени ракеты-носителя. "Экспресс-АМУ7" отделится от разгонного блока через 17 часов 50 минут после старта ракеты, а "Экспресс-АМУ3" — через 18 часов семь минут. Довыведение космических аппаратов будет осуществляться при помощи установок, включающих два двигателя СПД-100В и один СПД-140Д.