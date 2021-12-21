Жестоко убившему жену и тёщу москвичу предъявили обвинение
В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения.
Сотрудники полиции ведут заключённого. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Столичная прокуратура контролирует ход расследования дела об убийстве на юге Москвы. Мужчине, который жестоко расправился с женой и тёщей в квартире на Каширском шоссе, предъявили обвинение. Об этом надзорное ведомство сообщило в своём телеграм-канале.
"59-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух лиц". Соответствующее постановление поступило в прокуратуру", — говорится в сообщении.
По версии следствия, днём 19 декабря в квартире на Каширском шоссе между обвиняемым, его женой и тёщей произошёл конфликт. В итоге мужчина перешёл от слов к делу и нанёс женщинам телесные повреждения, от которых они скончались на месте. Как уточняется, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Также прокуратура показала видео из квартиры, где произошло убийство. Как отмечалось, злоумышленника удалось задержать по горячим следам.
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