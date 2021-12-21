Жестоко убившему жену и тёщу москвичу предъявили обвинение

Столичная прокуратура контролирует ход расследования дела об убийстве на юге Москвы. Мужчине, который жестоко расправился с женой и тёщей в квартире на Каширском шоссе, предъявили обвинение. Об этом надзорное ведомство сообщило в своём телеграм-канале .

По версии следствия, днём 19 декабря в квартире на Каширском шоссе между обвиняемым, его женой и тёщей произошёл конфликт. В итоге мужчина перешёл от слов к делу и нанёс женщинам телесные повреждения, от которых они скончались на месте. Как уточняется, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.