Путин на заседании коллегии Минобороны назвал уходящий год экстраординарным

Уходящий год был экстраординарным, однако, несмотря на это, Вооружённые силы РФ выполнили все поставленные задачи. Об этом президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Уходящий год, как и предыдущий, 2020-й, был экстраординарным. В первую очередь — из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Принципиально важно, что в этих сложных условиях Вооружённые силы чётко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи", — сказал Путин.