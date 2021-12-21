Путин на заседании коллегии Минобороны назвал уходящий год экстраординарным
По словам президента, несмотря на это, Вооружённые силы чётко, без сбоев выполнили свои задачи.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Уходящий год был экстраординарным, однако, несмотря на это, Вооружённые силы РФ выполнили все поставленные задачи. Об этом президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Уходящий год, как и предыдущий, 2020-й, был экстраординарным. В первую очередь — из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Принципиально важно, что в этих сложных условиях Вооружённые силы чётко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи", — сказал Путин.
Конец года — время подводить итоги. Так, по данным "Медиалогии", президент России Владимир Путин стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ. По итогам этого года в тройку лидеров также вошли его пресс-секретарь Дмитрий Песков и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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