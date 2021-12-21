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Путин поблагодарил российских миротворцев в Карабахе за выдержку и стойкость

Верховный главнокомандующий напомнил, что наши миротворцы уже больше года помогают поддерживать стабильность в этом регионе.

21 декабря, 10:58

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских миротворцев в Нагорном Карабахе за профессионализм, выдержку и стойкость. Заявление прозвучало на расширенном заседании коллегии Министерства обороны во вторник. Глава государства напомнил, что наши миротворцы уже больше года помогают поддерживать стабильность в этом регионе.

"Хочу поблагодарить личный состав, выполняющий миротворческие задачи, за профессионализм, выдержку и стойкость. Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территории ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры", подчеркнул верховный главнокомандующий.

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Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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