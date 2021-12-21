Путин поблагодарил российских миротворцев в Карабахе за выдержку и стойкость

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских миротворцев в Нагорном Карабахе за профессионализм, выдержку и стойкость. Заявление прозвучало на расширенном заседании коллегии Министерства обороны во вторник. Глава государства напомнил, что наши миротворцы уже больше года помогают поддерживать стабильность в этом регионе.

"Хочу поблагодарить личный состав, выполняющий миротворческие задачи, за профессионализм, выдержку и стойкость. Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территории ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры", — подчеркнул верховный главнокомандующий.