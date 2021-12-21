Путин заявил об опасности развёртывания систем ПРО США на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил о "крайней обеспокоенности" Москвы тем, что вблизи российских границ происходит развёртывание элементов систем ПРО США. По его словам, если такие ракетные комплексы появятся на Украине, то их подлётное время до российской столицы сократится до семи-десяти минут.

По словам Путина, расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки МК-41 "адаптированы к применению ударных систем "Томагавк".

"Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлётное время до Москвы сократится до семи-десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти", — отметил президент на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.