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Путин предупредил о жёсткой реакции в случае приближения НАТО к российским границам

Российский лидер раскритиковал "агрессивную линию западных коллег" и заверил, что Москва со своей стороны примет "адекватные военно-технические меры".

21 декабря, 11:05

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ

Россия готова принимать военно-технические меры в случае приближения НАТО к российским границам. Об этом президент Владимир Путин заявил во вторник, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные военно-технические меры, на недружественные шаги жёстко реагировать", — предупредил российский лидер.

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Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что Минск готов разместить ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Как отметил Владимир Макей, республика рассматривает такой шаг как один из вариантов ответа на возможные действия альянса на территории Польши. В Кремле, рассуждая о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии, ответили, что Россия рассматривает "самые разные варианты" возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у её границ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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