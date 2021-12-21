Ударные роботы впервые масштабно применялись на учениях "Запад-2021"
По словам Шойгу, манёвры показали способность межвидовых группировок эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности.
"Запад-2021". Фото © Минобороны России
Серийные ударные роботы впервые масштабно применялись во время стратегических учений "Запад-2021", которые проходили с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. Об этом рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.
"Основным мероприятием боевой учёбы стало совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021"… На учении впервые масштабно в боевых порядках применялись серийные ударные робототехнические комплексы", — отметил глава Минобороны РФ.
Шойгу также подчеркнул, что манёвры показали способность созданных межвидовых группировок эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности.
Напомним, с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии были проведены белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021". В них участвовало до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники (290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов), до 15 кораблей.
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