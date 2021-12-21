Ударные роботы впервые масштабно применялись на учениях "Запад-2021"

Серийные ударные роботы впервые масштабно применялись во время стратегических учений "Запад-2021", которые проходили с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. Об этом рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Да освободит нас Россия в третий раз": В Болгарии оценили масштабные учения "Запад-2021"

Напомним, с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии были проведены белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021". В них участвовало до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники (290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов), до 15 кораблей.