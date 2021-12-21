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Серийное производство внедорожника Aurus Komendant начнётся до конца 2022 года

Российский полноразмерный кроссовер представительского класса будут производить в Алабуге, а выпускать тяжёлые спецверсии автомобилей продолжат на мощностях московского НАМИ.

21 декабря, 11:33

Серийный вариант экстерьера полноразмерного внедорожника Aurus Komendant. Фото © VK / aurusmotors

Серийное производство внедорожника Aurus Komendant начнётся до конца 2022 года на заводе в Алабуге. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме. При этом производство спецверсий автомобилей будет продолжено на мощностях НАМИ в Москве.

"С этого года мы запустили производство седана в Алабуге, в следующем году до конца года мы запустим производство внедорожника, также на мощностях Алабуги. Спецверсии тяжёлые будут оставаться на нашем предприятии НАМИ, в профильном институте", — отметил он.

Безопасность, представительность и комфорт. Опубликован рейтинг автомобилей мировых лидеров

Безопасность, представительность и комфорт. Опубликован рейтинг автомобилей мировых лидеров

Ранее Лайф рассказывал, что британское издание сравнило "Зверя" Байдена и Aurus Путина. Подловить их авто журналисты смогли, когда лидеры двух стран приехали на саммит в Женеве. Кстати, тогда же японцы восхитились "лимузином Путина". "Достойная машина для президента супердержавы" — так японские читатели отозвались о новых российских автомобилях премиум-класса Aurus, которые теперь есть в том числе в гараже лидера страны.

Напомним, что Aurus — первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ. Спецверсии машин этой марки используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента России. Лайф даже показывал, как выглядит "президентский" Aurus изнутри.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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