Серийное производство внедорожника Aurus Komendant начнётся до конца 2022 года на заводе в Алабуге. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме. При этом производство спецверсий автомобилей будет продолжено на мощностях НАМИ в Москве.

"С этого года мы запустили производство седана в Алабуге, в следующем году до конца года мы запустим производство внедорожника, также на мощностях Алабуги. Спецверсии тяжёлые будут оставаться на нашем предприятии НАМИ, в профильном институте", — отметил он.

Ранее Лайф рассказывал, что британское издание сравнило "Зверя" Байдена и Aurus Путина. Подловить их авто журналисты смогли, когда лидеры двух стран приехали на саммит в Женеве. Кстати, тогда же японцы восхитились "лимузином Путина". "Достойная машина для президента супердержавы" — так японские читатели отозвались о новых российских автомобилях премиум-класса Aurus, которые теперь есть в том числе в гараже лидера страны.