Шойгу назвал тщетными попытки Запада изолировать Россию на мировой арене
По его словам, Минобороны РФ сотрудничает с вооружёнными силами 109 государств, что говорит о явной безуспешности такой идеи.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу назвал тщетными попытки западных стран изолировать Россию на мировой арене. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии военного ведомства.
"Министерство обороны осуществляет сотрудничество с вооружёнными силами 109 государств мира. Это наглядно демонстрирует тщетность попыток западных стран изолировать Россию на международной арене", — отметил Шойгу.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил об отработке Штатами варианта применения ядерного оружия против России. Кроме того, военные фиксируют существенный рост активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к российской границе.
Комментариев: 0