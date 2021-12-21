Шойгу назвал тщетными попытки Запада изолировать Россию на мировой арене

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу назвал тщетными попытки западных стран изолировать Россию на мировой арене. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Министерство обороны осуществляет сотрудничество с вооружёнными силами 109 государств мира. Это наглядно демонстрирует тщетность попыток западных стран изолировать Россию на международной арене", — отметил Шойгу.