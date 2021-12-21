Зарплаты российских военных в 2022–2023 годах будут повышены сверх плана

Зарплаты военных в ближайшие два года будут увеличены сильнее, чем планировалось изначально. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

"В 2022–2023 годах индексация [зарплат военных] будет проведена сверх запланированных параметров", — сказал он.