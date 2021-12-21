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Зарплаты российских военных в 2022–2023 годах будут повышены сверх плана

Как сообщал ранее Владимир Путин, темпы индексации окладов денежного содержания повысят на 5%.

21 декабря, 11:30
<p>© ТАСС / ЦВО</p>

© ТАСС / ЦВО

Зарплаты военных в ближайшие два года будут увеличены сильнее, чем планировалось изначально. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

"В 2022–2023 годах индексация [зарплат военных] будет проведена сверх запланированных параметров", — сказал он.

В России поднялись зарплаты военных и силовиков

В России поднялись зарплаты военных и силовиков

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысят темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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