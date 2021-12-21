Шойгу: Уровень современности ядерной триады доведён до высочайшего за всю историю показателя
О том, как совершенствуются возможности военно-воздушного и военно-морского компонентов триады, министр обороны рассказал на коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Уровень современности российской ядерной триады доведён до самого высокого показателя за всю историю и составил 89,1%. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства во вторник.
"В результате масштабной и целенаправленной работы, проводимой под вашим, Владимир Владимирович, руководством, уровень современности в ядерной триаде доведён до самого высокого показателя за всю историю её существования — 89,1%", — сказал Шойгу, обращаясь к Верховному главнокомандующему.
Генерал армии отметил, что возможности военно-воздушного и военно-морского компонентов ядерной триады на сегодняшний день активно совершенствуются. Так, авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС, а в состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А", вооружённый баллистическими ракетами "Булава".
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Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил об отработке Штатами варианта применения ядерного оружия против России. Кроме того, военные фиксируют существенный рост активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к российской границе.
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