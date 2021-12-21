Путин призвал кабмин своевременно повышать зарплаты и пенсии военных

В России должна своевременно проводиться индексация зарплаты и пенсий военнослужащих. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"Правительство должно и дальше своевременно и в том объёме, которое обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих. И, конечно, увеличивать военные пенсии", — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что довольствие военнослужащих должно не просто соответствовать оплате труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его. По убеждению Путина, стране необходимо обеспечить военным достойное вознаграждение за их службу.