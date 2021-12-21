Путин призвал кабмин своевременно повышать зарплаты и пенсии военных
По его мнению, их довольствие должно превосходить оплату труда в ведущих отраслях экономики.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
В России должна своевременно проводиться индексация зарплаты и пенсий военнослужащих. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Правительство должно и дальше своевременно и в том объёме, которое обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих. И, конечно, увеличивать военные пенсии", — подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что довольствие военнослужащих должно не просто соответствовать оплате труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его. По убеждению Путина, стране необходимо обеспечить военным достойное вознаграждение за их службу.
Ранее Лайф писал о том, что по поручению Путина в федеральном бюджете были предусмотрены средства на индексацию денежного довольствия военнослужащих. С 1 октября в России подняли зарплаты военным и силовикам. Согласно решению правительства, их доходы должны быть увеличены на 3,7%.
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