Шойгу доложил о пополнении ВМФ кораблями и подлодками в 2021 году

Военно-морской флот России в 2021 году получил три подводные лодки, четыре корабля, три береговых ракетных комплекса, а также десятки вспомогательных судов. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ рассказал глава ведомства Сергей Шойгу.

"ВМФ получил 3 современные подводные лодки, 4 надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения, а также 3 береговых ракетных комплекса", — доложил Шойгу.

По его словам, в ближайшие девять лет в ВМФ России будет поставлено ещё 34 корабля и подводные лодки, два десятка из которых — корабли дальней морской зоны.