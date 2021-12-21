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Шойгу доложил о пополнении ВМФ кораблями и подлодками в 2021 году

По его словам, до 2030 года будет построено ещё более 30 различных судов.

21 декабря, 11:21
<p>© <a href="https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/multimedia/photo/gallery.htm?id=23493@cmsPhotoGallery" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Минобороны РФ</a></p>

© Пресс-служба Минобороны РФ

Военно-морской флот России в 2021 году получил три подводные лодки, четыре корабля, три береговых ракетных комплекса, а также десятки вспомогательных судов. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ рассказал глава ведомства Сергей Шойгу.

"ВМФ получил 3 современные подводные лодки, 4 надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения, а также 3 береговых ракетных комплекса", — доложил Шойгу.

По его словам, в ближайшие девять лет в ВМФ России будет поставлено ещё 34 корабля и подводные лодки, два десятка из которых — корабли дальней морской зоны.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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