Михаил Кузнецов переизбран главой исполкома ОНФ

Съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ) утвердил новый состав своего центрального штаба. Руководителем назначен Михаил Кузнецов, которого переизбрали на новый срок. Соответствующее решение было принято во вторник на съезде ОНФ, где также определили направления развития движения на ближайшие три года.

В числе 78 членов центрального штаба Народного фронта остались председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров, директор Мариинского театра Валерий Гергиев, гендиректор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров, двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, музыкант Денис Майданов, доктор медицинских наук Елена Малышева, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Матвиенко, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, глава СПЧ Валерий Фадеев и другие.

Новыми членами штаба стали главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, телеведущий Александр Мясников, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, победитель в номинации "Волонтёр года" премии #МЫВМЕСТЕ Павел Бережанский, член СПЧ Игорь Ашманов и глава общества "Знание" Максим Древаль.