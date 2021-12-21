Путин возложил на Запад вину за нынешнюю напряжённость в Европе

Президент России Владимир Путин считает, что вина за напряжённую обстановку в Европе лежит на Западе. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

"То, что сейчас происходит, та напряжённость, которая складывается в Европе, — это их вина", — сказал глава государства.