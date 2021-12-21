Путин возложил на Запад вину за нынешнюю напряжённость в Европе
Речь об этом зашла на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин считает, что вина за напряжённую обстановку в Европе лежит на Западе. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
"То, что сейчас происходит, та напряжённость, которая складывается в Европе, — это их вина", — сказал глава государства.
Кроме того, президент заявил о недоверии к долгосрочным гарантиям со стороны США. Он подчеркнул, что России нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии от Вашингтона, однако даже они могут быть нарушены американскими властями.
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