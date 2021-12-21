Путин: Военные РФ вносят ощутимый вклад в укрепление стабильности в Сирии
По словам главы государства, военнослужащие действовали достойно, как им и подобает.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Присутствие российских военных в Сирии вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой исламской республике. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике", — сказал глава государства.
Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье приземлился самолёт с девятью российскими детьми, вывезенными из Сирии. Также детский омбудсмен Львова-Белова провела переговоры с представителями лагерей беженцев, представив документы на ребят, чьи родители являются гражданами России.
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