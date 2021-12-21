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Путин: Военные РФ вносят ощутимый вклад в укрепление стабильности в Сирии

По словам главы государства, военнослужащие действовали достойно, как им и подобает.

21 декабря, 11:14
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Присутствие российских военных в Сирии вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой исламской республике. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике", — сказал глава государства.

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Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье приземлился самолёт с девятью российскими детьми, вывезенными из Сирии. Также детский омбудсмен Львова-Белова провела переговоры с представителями лагерей беженцев, представив документы на ребят, чьи родители являются гражданами России.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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