Путин: Военные РФ вносят ощутимый вклад в укрепление стабильности в Сирии

Присутствие российских военных в Сирии вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой исламской республике. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике", — сказал глава государства.