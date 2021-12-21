Шойгу заявил, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" подходят к концу
Он рассказал о кропотливой работе инженеров, стремящихся довести разработку до совершенства.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства сообщил, что государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" подходят к концу, а её серийные поставки начнутся с 2022 года.
"Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". Со следующего года начнутся её серийные поставки", — уточнил глава Минобороны РФ.
А ранее Лайф писал, что журналист NI Эпископос назвал ракеты "Циркон" угрозой для "ковчегов демократии" США. Обозреватель отметил, что Москва не обладает собственной авианосной ударной группой и не планирует ею обзаводиться.
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