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Шойгу заявил, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" подходят к концу

Он рассказал о кропотливой работе инженеров, стремящихся довести разработку до совершенства.

21 декабря, 11:28
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства сообщил, что государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" подходят к концу, а её серийные поставки начнутся с 2022 года.

"Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". Со следующего года начнутся её серийные поставки", — уточнил глава Минобороны РФ.

А ранее Лайф писал, что журналист NI Эпископос назвал ракеты "Циркон" угрозой для "ковчегов демократии" США. Обозреватель отметил, что Москва не обладает собственной авианосной ударной группой и не планирует ею обзаводиться.

Глава Минобороны Шойгу рассказал об успешных испытаниях противоспутниковой системы

Глава Минобороны Шойгу рассказал об успешных испытаниях противоспутниковой системы

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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