Шойгу заявил, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" подходят к концу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства сообщил, что государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" подходят к концу, а её серийные поставки начнутся с 2022 года.

"Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". Со следующего года начнутся её серийные поставки", — уточнил глава Минобороны РФ.