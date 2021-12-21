Путин объяснил расширение НАТО на Восток "эйфорией Запада после холодной войны"

Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, президент Владимир Путин напомнил о действиях Запада в 1990-х и начале 2000-х годов, которые создавали проблемы для Москвы. Он объяснил расширение НАТО на Восток эйфорией, которую Запад испытал после холодной войны.

"Иногда задаёшься вопросом: а зачем они это всё делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне. И из неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации", — отметил глава государства.