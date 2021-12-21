Шойгу: США и НАТО увеличивают масштабы подготовки войск вблизи России
Глава Минобороны уточнил, что для проведения операций и контроля океанских коммуникаций создано объединённое командование.
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США и НАТО увеличивают масштабы подготовки войск вблизи России, в частности, ведётся развёртывание тихоокеанского сегмента глобальной системы противоракетной обороны. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.
"Продолжается развёртывание тихоокеанского сегмента американской системы глобальной ПРО. Для проведения операций и контроля океанских коммуникаций в Северной Атлантике и Арктике в Норфолке создано объединённое командование ОВС НАТО", — сказал он.
По словам главы Минобороны, в Польше разворачивается инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США, завершается создание противоракетного комплекса "Иджис Эшор", а в Румынии на подобном объекте ПРО уже несётся боевое дежурство.
Ранее Путин предупредил о жёсткой реакции в случае приближения НАТО к российским границам. Российский лидер раскритиковал "агрессивную линию западных коллег" и заверил, что Москва со своей стороны примет "адекватные военно-технические меры".
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