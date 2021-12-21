Шойгу: США и НАТО увеличивают масштабы подготовки войск вблизи России

США и НАТО увеличивают масштабы подготовки войск вблизи России, в частности, ведётся развёртывание тихоокеанского сегмента глобальной системы противоракетной обороны. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Продолжается развёртывание тихоокеанского сегмента американской системы глобальной ПРО. Для проведения операций и контроля океанских коммуникаций в Северной Атлантике и Арктике в Норфолке создано объединённое командование ОВС НАТО", — сказал он.

По словам главы Минобороны, в Польше разворачивается инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США, завершается создание противоракетного комплекса "Иджис Эшор", а в Румынии на подобном объекте ПРО уже несётся боевое дежурство.