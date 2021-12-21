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Шойгу: Военных по контракту в 2022 году станет больше почти на 15 тысяч

А ещё в Минобороны сегодня рассказали об увеличении зарплат российских солдат в следующие два года.

21 декабря, 11:54
<p>Фото © VK / <a href="https://www.facebook.com/mod.mil.rus/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Фото © VK / Минобороны России

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства сообщил о планах увеличить число военнослужащих по контракту почти на 15 тысяч человек в следующем году.

"Увеличить число военнослужащих по контракту на 14,7 тыс. человек", — заявил Сергей Шойгу, обозначая перспективы на 2022 год.

Ранее в ходе заседания Шойгу рассказывал, что зарплаты российских военных в 2022–2023 годах будут повышены сверх плана.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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