Путин заявил, что Россия не желает кровопролития и вооружённых конфликтов

Россия выступает за решение конфликтных ситуаций дипломатическими методами. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

"Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор. Мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, иметь хотя бы ясные, понятные, чётко изложенные юридические гарантии", — сказал российский лидер.