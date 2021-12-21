Путин заявил, что Россия не желает кровопролития и вооружённых конфликтов
По словам президента, в данный момент достаточно хотя бы чётких и понятных юридических гарантий.
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Россия выступает за решение конфликтных ситуаций дипломатическими методами. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
"Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор. Мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, иметь хотя бы ясные, понятные, чётко изложенные юридические гарантии", — сказал российский лидер.
Напомним, 15 декабря Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В МИД надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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