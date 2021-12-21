Путин — о действиях США в Югославии, Ираке и Сирии: Что хотят, то и делают
Российский лидер напомнил, что последствия данных военных кампаний были тяжёлыми.
© LIFE
Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ © LIFE
Президент России Владимир Путин припомнил США об уничтожении Югославии, а также вторжении в Ирак и Сирию. Он подчеркнул, что именно из-за этих действий любая активность НАТО на территории Украины вызывает столь сильное беспокойство Москвы — ведь это происходит в первую очередь у российских границ.
"Что хотят, то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, — это же не за тысячи километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома", — сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Он указал на то, что Штатам никто не давал права вторгаться в Югославию, Ирак и Сирию. Путин напомнил, что последствия от их действий были тяжёлыми.
Как сообщал Лайф, МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на Восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу.
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