Путин — о действиях США в Югославии, Ираке и Сирии: Что хотят, то и делают

Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ © LIFE

Президент России Владимир Путин припомнил США об уничтожении Югославии, а также вторжении в Ирак и Сирию. Он подчеркнул, что именно из-за этих действий любая активность НАТО на территории Украины вызывает столь сильное беспокойство Москвы — ведь это происходит в первую очередь у российских границ.

"Что хотят, то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, — это же не за тысячи километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома", — сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.