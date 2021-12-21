Путин: России будет "некуда отступать", если вооружения США появятся на Украине

США и их союзникам нужно понять, что России просто "некуда дальше отступать", если западное вооружение появится на Украине, заявил российский президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"То, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются делать и планируют делать, — это же не за тысячи километров от нашей национальной границы. Это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать", — сказал Путин.

Президент добавил, что Москва находится в постоянном контакте со специалистами. Несмотря на то что в США пока нет гиперзвукового оружия, Россия знает, когда оно появится. По словам Путина, "это не скрыть, всё фиксируется, испытания проходят успешно, неуспешно".