Сотрудник томской "Ленты" устроил пожар, потому что ему "надоело работать"
При этом трудился он в гипермаркете, по словам источника Лайфа, всего две недели.
Фото © VK.com
Полиция задержала мужчину, который, по предварительным данным, устроил масштабный пожар в гипермаркете "Лента" в Томске. Как сообщает источник Лайфа, предполагаемому поджигателю 33 года, он сотрудник магазина.
По нашим данным, на допросе мужчина заявил, что взял на полке уайт-спирит и поджёг его. Сделал он это, потому что ему "надоело работать". При этом трудился он в гипермаркете, по словам источника, всего две недели. Сейчас поджигатель находится в отделе полиции.
Напомним, крупный пожар охватил гипермаркет "Лента" в Томске сегодня днём. Из здания эвакуировали более сотни человек. Огонь, вероятно, мог добраться до отдела пиротехники, поскольку очевидцы слышали хлопки. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара. По состоянию на 14:49 мск возгорание было локализовано на площади 3500 квадратных метров.
Комментариев: 0