Сотрудник томской "Ленты" устроил пожар, потому что ему "надоело работать"

Полиция задержала мужчину, который, по предварительным данным, устроил масштабный пожар в гипермаркете "Лента" в Томске. Как сообщает источник Лайфа, предполагаемому поджигателю 33 года, он сотрудник магазина.

По нашим данным, на допросе мужчина заявил, что взял на полке уайт-спирит и поджёг его. Сделал он это, потому что ему "надоело работать". При этом трудился он в гипермаркете, по словам источника, всего две недели. Сейчас поджигатель находится в отделе полиции.