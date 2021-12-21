Один человек пострадал в результате взрыва газа в Калуге

Экстренные службы работают на месте взрыва газа в Калуге. © LIFE

Взрыв газа произошёл в двухэтажном жилом доме в Калуге. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в результате ЧП пострадал один человек.

"В Калуге на улице Моторной, 44 произошло возгорание воздушно-газовой смеси. В результате пожара имеется один пострадавший, доставлен в больницу скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Двухэтажный дом, в котором прогремел взрыв. © LIFE

После взрыва на втором этаже здания последовал пожар. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Как рассказал Лайфу очевидец ЧП, прохожие ловили прыгающих из окон людей.

"Женщина с ребёнком из квартиры на втором этаже не могла открыть дверь. Мы растянули одеяло и поймали сначала ребёнка, потом и её саму", — рассказал собеседник Лайфа.

По его словам, одного из жителей дома взрывной волной выбросило из окна. Мужчина был обгоревший и весь в порезах. Вероятно, именно он и стал единственным пострадавшим в результате ЧП.