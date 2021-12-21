"Ей бы хотелось его вернуть": Психотерапевт Миллер увидела боль и обиду в попытке Бузовой унизить Тарасова
Она не гармонична внутри, беспрестанно срывается и начинает плакать, пояснила эксперт.
Актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Стремление показать, кого он потерял, подтолкнуло певицу Ольгу Бузову к словесному выпаду в адрес экс-супруга Дмитрия Тарасова на церемонии FashionTV, считает психотерапевт Александра Миллер. Она объяснила в беседе с Лайфом поступок артистки желанием вернуть бывшего.
"Держится обида, непрожитая боль. Потому что, когда человеку абсолютно всё равно, у него нет никаких эмоций. Более того, когда женщина расстаётся с парнем, мужем, в первое время агрессия — это нормально, но потом, когда все стадии горевания проходят, зачастую люди более-менее нормально друг к другу относятся", — пояснила она.
Успешный карьерный взлёт Бузовой эксперт также объяснила разводом. Она напомнила, что Тарасов оставил певицу ради другой женщины. Как правило, такой поворот событий толкает к свершениям. Кто-то меняется внешне, кто-то уходит с головой в карьеру или даже "пускается в завоевание всего мира", как Бузова, сказала психотерапевт.
Впрочем, Миллер не видит будущего у пары. По её словам, если ушедший муж нашёл другую любовь, то никакие карьерные успехи прежней возлюбленной не заставят его вернуться. К тому же у Тарасова в новом браке уже есть дети. Бузовой специалист посоветовала перестать жить напоказ и задуматься о своём психическом состоянии. "Она не гармонична внутри, беспрестанно срывается и начинает плакать", — заключила Миллер.
Ранее теледива Ольга Бузова публично посмеялась над экс-мужем Дмитрием Тарасовым. Она обратилась к нему со сцены на вручении премии канала FashionTV, узнав, что он в зале. "Он машет с галёрки… Как всегда", — сказала она и предложила любоваться собой и кусать локти, раздумывая над тем, кого он потерял. В ответ Тарасов пожелал артистке найти любовь такой же силы, как у него с новой супругой.
Комментариев: 0