Стремление показать, кого он потерял, подтолкнуло певицу Ольгу Бузову к словесному выпаду в адрес экс-супруга Дмитрия Тарасова на церемонии FashionTV, считает психотерапевт Александра Миллер. Она объяснила в беседе с Лайфом поступок артистки желанием вернуть бывшего.

"Держится обида, непрожитая боль. Потому что, когда человеку абсолютно всё равно, у него нет никаких эмоций. Более того, когда женщина расстаётся с парнем, мужем, в первое время агрессия — это нормально, но потом, когда все стадии горевания проходят, зачастую люди более-менее нормально друг к другу относятся", — пояснила она.

Успешный карьерный взлёт Бузовой эксперт также объяснила разводом. Она напомнила, что Тарасов оставил певицу ради другой женщины. Как правило, такой поворот событий толкает к свершениям. Кто-то меняется внешне, кто-то уходит с головой в карьеру или даже "пускается в завоевание всего мира", как Бузова, сказала психотерапевт.

Впрочем, Миллер не видит будущего у пары. По её словам, если ушедший муж нашёл другую любовь, то никакие карьерные успехи прежней возлюбленной не заставят его вернуться. К тому же у Тарасова в новом браке уже есть дети. Бузовой специалист посоветовала перестать жить напоказ и задуматься о своём психическом состоянии. "Она не гармонична внутри, беспрестанно срывается и начинает плакать", — заключила Миллер.