Дмитрий Тарасов достойно ответил на выпад Бузовой, вызвав невольное уважение коллег

34-летний футболист Дмитрий Тарасов ответил своей бывшей жене после её резких выпадов на премии Fashion TV. Ольга Бузова при всех заявила, что спортсмену теперь остаётся только жалеть, ведь он упустил звезду и икону стиля. Однако, поднявшись на сцену после инста-дивы, Тарасов поразил присутствующих своим ответом.

Видео © Telegram / "Светские хроники"

"Я желаю Оле счастья, желаю найти такую же любовь, которую нашёл я. Спасибо тебе за всё, моя любимая!" — закончил он, обращаясь к жене Анастасии Костенко. Такой достойный ответ, который не скатился к обмену колкостями, приятно удивил присутствующих. "Не знаю всего конфликта, но считаю, отреагировал по-мужски!" — прокомментировал происходящее у себя в сториз Сергей Лазарев.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми. Фото © Instagram / kostenko.94 и kostenko.94

Поддержала мужа и модель Анастасия Костенко, опубликовав в сториз цитату из пьесы Максима Горького "На дне". Такая верность и готовность защищать супруга вполне объяснима — судя по "Инстаграму", "вице-мисс России — 2014" предельно счастлива в браке и довольна мужем-спортсменом и их тремя общими детьми. Правда, это не помешало влюблённым супругам недавно разыграть окружающих и сделать вид, что они расстаются. Тогда это вызвало волну негодования, прямо как новое творчество Тарасова. Футболист попробовал свои силы в музыкальной сфере, но его успехи не оценили. "Как в футбол играл, так и поёт", — решили под его песней пользователи Сети.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото © Instagram / tarasov23